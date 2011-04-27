-YAPILANDIRMAYA REKOR BAŞVURU İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 3 milyon 38 bin mükellefin başvuru yaptığını, böylelikle 20 milyar liralık kamu ve vergi alacağının taksitlendirilmiş olacağını bildirdi Şimşek, ''6. Türk-Arap Ekonomi Forumu'' sırasında gazetecilerin Torba Yasa'da süre uzatımı ile ilgili soruları üzerine şöyle konuştu: ''Yapılandırmaya muazzam bir ilgi oldu. Maliye Bakanlığı'na yaklaşık 3 milyon 38 bin mükellef başvurdu. Yaklaşık 3,5 milyon civarında dosya için başvuru yapıldı. Dolayısıyla 3,5 milyon dosya yapılandırıldı. Bu da yaklaşık olarak 20 milyar liranın üzerinde bir rakama karşılık geliyor yani, 20 milyar liralık kamu, vergi alacağı taksitlendirilmiş olacak. Bizim beklediğimizden çok daha yoğun ilgi, büyük bir başarı söz konusu...'' Son günlerde ilginin devam ettiğini, mükelleflerin hayatını kolaylaştırmak için süreyi uzatmayı düşündüklerini belirten Şimşek, ''Buna ilişkin çalışmalar son aşamada... Sanırım birkaç güne bu yönde bir Bakanlar Kurulu kararı çıkacak ve vatandaşımıza 1 aylık ek süre vereceğiz'' dedi. Bu konuda, bütün mükelleflere başvuruyu son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Şimşek, ''Nasılsa uzatıldı, ben sonra giderim' demesinler. Yığılmalar oluyor. Biz hafta sonları da çalışıyoruz. Elektronik ortamda da yapılandırma başvurularını kabul ediyoruz. Bugün de 1 ay sonra da başvursalar ödeme takviminde bir değişiklik olmayacak'' şeklinde konuştu.