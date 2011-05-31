-YAPILANDIRMAYA İNTERNET VE PTT YOLUYLA BAŞVURU ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, ''Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yapılandırılmasının'' bugün sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların, internet üzerinden veya PTT yoluyla da başvuru yapabileceğini duyurdu. SGK Başkanlığından yapılan açıklamada, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile SGK'ya olan prim ve diğer borçların peşin veya taksitle ödenebilmesine olanak sağlandığı hatırlatıldı. Kanunla ayrıca, SGK'ya olan borçlarını 2008 yılında yapılandırdığı halde taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlara, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarını ihya imkanı verildiği anımsatılan açıklamada, eski Bağ-Kur sigortalılarından, 5 yıldan fazla prim borcu olması nedeniyle sigortalılığı durdurulmuş olanlara da, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi olanağının sağlandığı kaydedildi. Kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılacak son başvuru süresinin bugün sona ereceği belirtilen açıklamada, işverenlerin, bugün SGK'nın internet adresinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. İşverenlerin ve sigortalıların, ayrıca, kurumun internet sayfasında örneği bulunan başvuru formlarını doldurarak PTT'den taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla müracaat edebilecekleri ifade edilen açıklamada, bugün posta ile yapılacak müracaatların aynı tarih itibariyle SGK'ya da yapılmış sayılacağı kaydedildi. İşverenler ile sigortalıların müracaatlarının tamamı alınana kadar SGK Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin açık olacağı belirtilen açıklamada, ayrıca ünitelere gelen işveren ve sigortalılara, mesai bitiminde başvuru formları teslim edilerek yapılandırma başvurularını yapma imkanı sağlanacağı da ifade edildi.