Yapılandırmanın son 4 gününde vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Vergi yapılandırmasına son dört gün kala vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Uzayan sıralarda bir çok kişinin “sosyal mesafe” kuralını hiçe saydı.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırması için son günlere girilirken, Vergi Dairesi önündeki yoğunluklar da devam ediyor.

İstanbul'da Fatih'te bulunan Vergi Dairesi önünde vergi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Yapılandırmanın son bulacağı 31 Aralık öncesinde, işlemlerimi tamamlamaya çalışan vatandaşların sabah ve öğlen tatili sonrasında metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Sosyal mesafe unutuldu

Yapılandırmanın 3 gün sonra son bulacak olması sebebiyle yaşanan yoğunlukta çoğu kişinin Covid-19 sebebiyle uyulması gereken mesafe kuralını hiçe sayması dikkat çekti. Veznelerde ve özellikle araç borçlarıyla ilgili yapılandırmanın yapıldığı dış veznelerde yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü.

Yapılandırma sebebiyle, Büyükçekmece ve farklı ilçelerdeki veznelerde de yoğunluk yaşandığı öğrenildi.