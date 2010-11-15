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Ekonomi

YAPILANDIRMANIN KAPSAMI ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 14:18

-YAPILANDIRMANIN KAPSAMI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010'dan, SGK primlerinde Haziran 2010'dan önceki dönemin kapsamda olacağını bildirdi.  Elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010'dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydeden Babacan, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010'dan, SGK primlerinde Haziran 2010'dan önceki dönemin kapsamda olacağını belirti.

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