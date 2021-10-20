Yapılandırmada süre dolmuştu: GSS prim borcu olanlar ne yapmalı?

Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine ilişkin başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Prof. Dr. Cem Kılıç, "Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler" dedi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

- GSS prim borcum var, yapılandırmayı kaçırdık mı?

"Endişe etmesinler. Prim borçları bağlamında yapılandırma bitti. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler.

Gelir testine girdi, karşılayamadı ve borcu var. Onlar da yıl sonuna kadar borçlarını ödeyebilirler. Gecikme zammı ve faizi silinir. Büyük bir avantaj sağlarlar."