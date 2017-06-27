Yapılandırmada 'son 4 gün' uyarısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanunla ilgili, vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok önemsediklerini dile getirerek, "Kanundan yararlanmak için son 4 gün kaldı. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak. Tüm vergi dairelerimiz de son 3 gün, yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 00.00’a kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

Ağbal, müracaatların vergi dairelerine bizzat gidilerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası üzerinden yapılabileceğini söyledi.

GİB'in internet sitesinden 30 Haziran'a kadar ister gece ister gündüz, her an başvuru yapılabileceğine dikkati çeken Ağbal, şu ana kadar başvuruların büyük kısmını internetten aldıklarını, vatandaşların bu kanalı kullanarak, işlemlerini rahatça yapabileceğini kaydetti.

"Bu ay sadece başvuru yapılacak"

Önceki yapılandırma kanunlarında vatandaşların başvurularını ağırlıkla son güne bıraktıktan sonra ek süre istediğini gördüklerini anlatan Ağbal, "Müracaata gidildiğinde para istemiyoruz. Bu ay sadece başvuru yapılacak. Ödemeler temmuzda başlıyor." dedi.

Uygulamadaki son rakamları da paylaşan Ağbal, "Bayramdan önceki son rakamlara göre, 1 milyon 423 bin dilekçe ile 723 bin vatandaşımızın başvurusunu aldık. 5,6 milyar liralık alacak bu sayede yapılandırıldı. Bu rakamların özellikle son 3 günde hızla artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.