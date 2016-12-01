Yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemelerinden devletin kasasına 15 milyar para girdi

Yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemelerinden devletin kasasına 15 milyar lira para girişi yapıldığı açıklandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan gelen "Hiç kimse vergi dairelerinden geri gönderilemeyecek" açıklamasıyla ilk taksit ödeme işlemi gece yarılarına kadar sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında dün 15 milyar lira para girişi yaşandığını söyledi.

Yıldırım "116 milyar lira vergi barışından ve SSK prim barışından fırsat oldu. Kriz olan ülkede millet kuyruğa girer mi devlete dün 15 milyar lira para girdi." diye konuştu.