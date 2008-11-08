

Güney Kore'nin FC Seul Takımı'nı çalıştıran milli takımlar eski teknik direktörü Şenol Güneş, Futbol Federasyonu ile ilgili davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğini söyledi.





Teknik Direktörlük kariyerine Güney Kore'nin FC Seul Takımı'nda devam eden milli takımlar eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da yayın yapan Kuzey Ekspres Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik direktör Güneş, kimseyle kavga etmediğini, sadece hakkını aradığını kaydederek, ''Ben kavga etmiyorum. Bugüne kadar da kimseyle kavga etmedim. Hakkımı arıyorum. Bana yapılan zulüm, işkence hiçbir Allah'ın kuluna yapılmadı. Haluk Ulusoy ve ekibi beni göreve davet etti. Bir anlaşma imzaladık. O anlaşmada her şey yazılı. Anlaşmayı ihlal ettiler, keyfi olarak uygulamadılar'' dedi.



Alacaklarının kendisine verilmediğini savunan Güneş, ''Ben bu konuyu Haluk Ulusoy ve Ata Aksu ile konuştum. Haluk Ulusoy'un babasının yanında konuştuk. Adalet Bakanı ile konuştum. Herkes bana (haklısın) diyor. Hukukçular, baro, 'Senin hakkını yediler, sana hak ettiğin alacağını vermediler' diyor. Haluk Ulusoy federasyonunun yıkılmasının bir nedeni de benim olayımdır. Allah onları çarptı. Doğru iş yapmadılar. Bir de federasyonunun üzerine neden çok fazla gidildi, bunu cümle alem biliyor'' şeklinde konuştu.



Güneş, daha fazla konuşmak istemediğini belirterek, ''Ne kadar alacağım konusunda da para telaffuz etmek istemiyorum. Dosya ortada, mahkemeye gittim. Sözleşmenin son maddesinde (anlaşmazlıklarda Tahkim Kurulu karar verir) maddesi var. Buna istinaden, mahkeme davayı reddetti. Bir üst mahkemeye gittim. Dava devam ediyor. Davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğim. Davanın Türkiye ile bir ilgisi yok. Benim muhatabım Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bana yapılan haksızlıktır. Futbol Federasyonu benim ve futbolcu arkadaşlarımın sayesinde para kazanmış. Futbol Federasyonu'na devlet para vermiyor ki. Ben Türkiye'ye tarihinde bir dünya üçüncülüğü kazandıran teknik adamım. Benim başarılarım ortada. Sözleşmemde 'primler hariç 50 bin YTL' yazıyor. Bunun da yarısını verdiler. Ben buna itiraz ediyorum. Verilmeyen primlere itiraz ediyorum'' dedi.



Şenol Güneş, Futbol Federasyonu ile ilgili olan davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğini yineleyerek, ''Futbol Federasyonu, insan hakkı ihlali yapmıştır. Benim davayı, Metin Yücesan takip ediyordu. Geçenlerde kızıma ve damadıma bir vasiyette bulundum. Allah'ın işi, damadım avukat. Onlara dedim ki 'Ben ölür giderim. Size vasiyetim bu davayı sonuna kadar takip edeceksiniz'. Yaşatıyorlar mı insanı, zulüm ediyorlar, hakkını gasp ediyorlar. Hakkını arıyorsun, önünü kapatıyorlar. Her türlü yola başvuruyorlar'' diye konuştu.



''FATİH TERİM İYİ YAPIYOR''

Güneş, ''Siz yılda 300 bin YTL'ye çalıştınız. Fatih Terim ise neredeyse ayda 300 bin YTL alıyor. Başarısı da ortada. Bu konuda neler söyleyeceksiniz'' sorusunu ise, ''Ben o konuda yorum yapmam. Sözleşmem, dava dosyam ortada. Fatih, onlara iyi yapıyor. Alınan sonuçlar karşısında beni eleştiren, bana haksız şekilde hücum eden İstanbul medyası ses çıkarmıyor, çıkaramıyor. Herhalde korkuyor. Bu konuda tekrar ediyorum, Fatih onlara çok güzel yapıyor'' diye yanıtladı.



Trabzonspor'un ligdeki durumunu da değerlendiren Güneş, ''Trabzon kötü gitmiyor. Eksik mevkileri olabilir. İyi bir kadrosu var. Yönetim zirveyi zorlayacak, şampiyon olabilecek bir kadro kurmuş. Taraftar destek veriyor. Çok fazla eleştiri de yok. Ersun'u veya bir başka meslektaşımı eleştirmek doğru olmadığı gibi bugüne kadar yapmadığım bir iş. Ersun Yanal, bu kadro ile iyi işler yapacaktır. Trabzonspor'un bir hocası var. Hepimiz onu desteklemeliyiz. Yönetimdeki arkadaşlarla geçmişte beraber çalıştık. Dost ve arkadaş olmamız bana teklif getirecekleri anlamı taşımaz. Böyle bir yaklaşım etik de olmaz. Trabzonspor'un bir hocası var. Böyle söylemlerle spekülasyon yapmayalım. Suyu bulandırmayalım'' şeklinde konuştu.

