Yapılan değişikliğin ardından kiralara ne kadar zam yapılacak?

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Yeni Ekonomi Programı, gayrimenkuldeki ‘sözleşmesiz’ kira artışıyla ilgili yeni bir düzenlemeye de yer verildi. Programın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında yer alan "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi uyarınca bundan sonra ev sahipleri, artık zamları üretici fiyatından değil tüketici fiyatından yapabilecek.

TIKLAYIN - Kira zammı hesaplamasında değişiklik

Yapılan değişiklikle birlikte, kiralayan ile kiracı arasında yazılı-geçerli sözleşme olmaması halinde 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile düzenlenen kira zammı üst rakamı, TÜFE ile belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 17.90’a çıkarken, Yİ-ÜFE ise yüzde 32.13’e yükselmişti.

Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.