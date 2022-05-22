Yapı Yol Sen: Bakanlık çalışanları millet bahçesinin açılışına katılmayı zorluyor

Yapı Yol Sen, Atatürk Havalimanı yerine yapılacak millet bahçesinin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı çalışanlarına katılma zorunluluğu getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bakanlık çalışanları Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi’nin açılışına katılmaya zorlanıyor” denildi.

Yol, Yapı, Altyapı, Çevre ve Şehircilik, AFAD ve Tapu ve Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası (Yapı Yol Sen) 29 Mayıs günü Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak İstanbul Millet Bahçesi’ne yapılacak fidan dikim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı çalışanlarının katılmaya zorlandığını açıkladı.

Sendika’dan yapılan açıklamada Bakanlık çalışanlarına şu mesajın atıldığı belirtildi:

“Arkadaşlar İstanbul millet bahçesi açılışı nedeniyle cumartesi gidiş pazar günü programın bitiş saatine göre dönüşte düşünülerek pazartesi idari izin verilebileceğinden idarecilerimiz dahil mazeret kabul edilmeksizin tüm milli çalışanları katılacaktır. Liste verildi”

"Bu emir Bakan Kurum’un bilgisi dahilinde mi verilmiştir?"

Birgün'de yer alan habere göre, sendika bakanlığa şu soruları sordu:

1) Kamu emekçilerine açılış etkinliğine katılması yönünde baskı yapılmasına yönelik emri kim vermiştir?

2) Verilen bu emir hangi kamu faydası görülerek hangi gerekçelerle verilmiştir?

3) İdarecilerin kısa mesajda belirttiği üzere açılış töreni için Türkiye’nin dört bir yanından otobüsler kaldırılacak ve otellerde konaklamaların yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, ülkemizin emekçilerinin alın terlerinden kesilen vergilerden karşılanacak olan bu etkinliğin masrafı hangi gerekçe ile kimin imzası ile kimlere ödenecektir? Ulaşım ve konaklama için hangi firmalar ile nasıl anlaşılmıştır?

4) Bu emir Bakan Kurum’un bilgisi dahilinde mi verilmiştir?

5) Açılışa katılmayan kamu emekçilerine idarece yasal bir işlem yapılacak mı, katılan ve katılmayan kamu emekçileri arasında ayrımcılık yapılacak mıdır?

6) Açılışa katılan kamu emekçilerinin pazartesi günü idari izinli sayılacağı ifade edilmiştir. Bu şartlarda ilgili birimlerde pazartesi günü kamu hizmeti nasıl verilecektir?

"Parti propagandası"

Yapı Yol Sen MYK tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yapı-Yol Sen Sendikası olarak kamu kaynaklarının, kamunun yararı için, kamu eli ile kullanılması konusunda bugüne kadar ki ısrarlı takibimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın vergilerinin parti propagandası niteliğinde açılış etkinliklerinde talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmakta olan kamu emekçilerine çağrımızdır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmakta olan kamu emekçileri ne alkış memuru ne de kapıkuludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışmakta olan kamu emekçilerinin asli görevi zehirli atıkları derelerimize salanları, sahillerimizi talan edenleri tespit etmektir. Güvenli konutlar, yaşanabilir şehirler, meydanlar planlamaktır. Tüm kamu emekçilerini ve üyelerimizi bu zorunlu tutulan açılış etkinliğine katılmamaya davet ediyoruz. Elbette biliyoruz ki kamu emekçileri bu baskılara boyun eğmeyecektir ama basın ve kamuoyuna buradan ifade ediyoruz ki kamu kaynaklarının talan edilmesinin önünde set olacak, kamu emekçilerini açılışlara katılmaya zorlayan, onları alkış memuru, kapıkulu yapmaya çalışanlara karşı tüm meşru zeminlerde mücadelemizi sürdüreceğiz"