Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 36,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 arttı. Aynı dönemde bina sayısı yüzde 59,5, değer bazında yüzde 86,3, daire sayısı ise yüzde 33,4 artış gösterdi.

Belediyeler tarafından bu yılın ocak-eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 99,2 milyon metrekare iken; bunun 57,2 milyon metrekaresi konut, 23,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 18,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapılarda, kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 69,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Ocak-eylül döneminde verilen yapı kullanma izin belgelerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 13,0 ve değeri yüzde 34,3 artarken, yüzölçümü yüzde 1,3 ve daire sayısı yüzde 1,5 azaldı.