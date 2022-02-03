Yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği şartı 1 yıl ertelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş ancak yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği şartını 1 yıl erteledi.

Bakanlık, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde yapılan değişiklikle yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği aranmama süresi 31 Aralık 2021 iken, 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Uygulamayı 1 yıl erteleyen madde şöyle:

2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

Geçici 1. madde 3. fırka a bendi:

Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar müteahhit yeterliği aranmaz.