Yapı marketin yöneticileri FETÖ'den gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, Banio Yapı Marketleri\'nin 4 yöneticisi gözaltına alındı. Şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, Banio Yapı Marketleri\'nin yöneticileri Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğu iddia edilen 4 yönetici, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunduğu da iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle Banio Yapı Marketleri\'ne hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.