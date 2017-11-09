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Yapı marketin 2 yöneticisi FETÖ'den tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'daki bir yapı market şirketinin yöneticileri Durmuş Kaya ve Abdulkadir Kaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı

09 Kasım 2017 13:00

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'daki bir yapı market şirketinin yöneticileri Durmuş Kaya ve Abdulkadir Kaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, Banio Yapı Marketleri\'nin yöneticileri Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğu iddia edilen 4 yönetici, 28 Ekim\'de Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunduğu da iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden Durmuş ve Abdulkadir Kaya tutuklandı, Osman ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Diğer yandan, soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle Banio Yapı Marketleri\'ne hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.

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