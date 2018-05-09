Yapı Kredi'den Yıldız Holding mesajı: Görüşmeler iyi gitti

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, kredi yapılandırmalarına ilişkin ‘iyi niyetle yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu’ belirterek, “Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izin vermez. BDDK da, kimse de izin vermez. Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz” dedi.

Gökhan Erün, yılbaşında CEO olarak atandığı görevinde geçen 100 günü ve bankanın geleceğine yönelik planlarını değerlendirdiği toplantıda, gazetecilerin bankacılık sektörüne ilişkin sorularını da yanıtladı.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine görei “Son dönemde yeniden yapılandırmalar çok gündemde. Yıldız Holding ve Doğuş Holding’teki yapılandırmalar ne durumda? Yapı Kredi olarak yılbaşından bu yana ne kadarlık bir yapılandırma yaptınız?” sorusu üzerine Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Likidite nedeniyle ya da zamanlama nedeniyle bazı müşterilerde bu durumla karşılaşıldı. Bankacılıkta problemli kredi de var, kredi yapılandırması da var. Bazen bunlara hiç ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, aldığı kredinin vadesinin kısa olması nedeniyle daha uzun vadeli kredi tercih eden müşterilerimiz olabilir. Bunlara Yapı Kredi’nin yaklaşımı her zaman pozitif olacak. Her zaman müşterinin yanında olacağız. Önemli olan müşterimizin bize iyi niyetli yaklaşıyor olması… Müşterimizden iyi niyetini gördüğümüz noktada bizim de aynı şekilde iyi niyetli olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Bu konuda net bir pozisyonumuz var. Bahsettiğiniz iki grupla ilgili olarak, Yıldız Holding’in kredi yapılandırmasında yetkili lider bankayız. Yeni bir sendikasyon kredisi almak üzere bize geldiğinde yetkili lider banka olarak sorumluluk aldık. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Diğer grupla ilgili ise bir şey söyleyemem. Onların açıklamalarına bakmalısınız.”

"Başka yapılandırma isteyenler de olur" mesajı

Erün, “Üzerinde çalışılan, başka sektörlerden yeni firmalar var mı?” sorusu üzerine ise, “Bizim tarafta işin Türkçesi, yok… Onun dışında olacak mı derseniz? İşin doğası gereği tabii ki olması lazım ve olur. Bugün vardı, geçen sene de var, 20 sene önce de vardı. Burada şöyle bir sıkıntı var; eğer bir yatırım yapılıyorsa kredinin ve işin dönüşünün benzer vadelerde olması gerekir. Bankaların ve müşterilerin vadeler anlamında aldığı pozisyonda hatalar yapılmıştır, onu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bankaların yapılandırma yapması tehlikeli bir yol açmaz mı?” şeklindeki soruya Erün, “İyi niyetle yaklaşan herkese kapımız açık. Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izim vermez. BDDK da, kimse de izin vermez. Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz” şeklinde yanıt verdi.