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Ekonomi

Yapı Kredi'den Yıldız Holding açıklaması

Yıldız Holding'in 6 milyar dolar borcunun yapılandırılması süreci Yapı Kredi tarafından yönetilecek

20 Şubat 2018 01:35

Yıldız Holding’in bankalara olan 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma sürüyor. Bu kapsamda Yapı Kredi "Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka" olarak seçildi. Bu kapsamda Yıldız Holding'in yapılandırma sürecisi Yapı Kredi'nin yöneteciği kesinleşti. 

Yapı Kredi açıklamasında, "Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı ve Türk markalarını daima desteklemeyi hedefleyen Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka' olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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