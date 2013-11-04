Yapı Kredi'den 3,1 milyar lira kar

Yapı Kredi'nin dokuz aylık karı 3 milyar 118 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi dokuz aylık mali tablolarında konsolide bazda yılbaşından bu yana yüzde 17 artışla toplam 153,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. Bankanın dokuz aylık karı 3 milyar 118 milyon lira oldu.

Bu rakam Yapı Kredi Sigorta'nın satışından elde edilen 1 milyar 284 milyon lira geliri kapsarken, satış harici elde edilen 1 milyar 834 milyon liralık kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdi. Banka sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,4'e yükseldi.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın konuya ilişkin değerlendirmesinde, akıllı büyüme stratejilerinin olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini, Yapı Kredi'nin sürdürülebilir, sağlıklı gelişimini dokuz aylık bilanço rakamlarının da teyit ettiğini belirtti.

Doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru fiyatla ve doğru kanal üzerinden sunma stratejisiyle müşteri odaklı bankacılık anlayışını benimsemiş bir kurum olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Açıkalın, "Kaynaklarımızı maksimum ölçüde birey ve şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda kullandırmaya devam ediyoruz. İlk 9 aylık süreçteki rakamlar kredi/aktif oranı en yüksek bankalardan biri olmaya devam ettiğimizi gösteriyor. Müşteri odaklı yaklaşımımız çerçevesinde kredilerin toplam aktiflerimiz içindeki payı yüzde 61 seviyesini korurken, menkul değerlerin oranı ise 1 puan daha azalarak yüzde 14'e geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Krediler 93,1 milyar lira

Yapı Kredi'nin ekonomiye kredi yoluyla sağladığı kaynağın eylül itibariyle 93,1 milyar lira seviyesine ulaştığını belirten Açıkalın, KOBİ kredilerinde yüzde 34, kredi kartlarında yüzde 28, konut kredilerinde ise yüzde 21'lik bir artış elde ettiklerini kaydetti.

Açıkalın, böylece hem müşterileri hem de bankaları için katma değeri yüksek alanlara odaklanarak akıllı büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Mevduat tarafında ise yılbaşından bu yana yüzde 17'lik bir büyüme ile 82,9 milyar lira mevduat tabanına ulaştıklarını aktaran Açıkalın, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini ve bu çerçevede yılbaşından bu yana sendikasyon, seküritizasyon, tahvil ihracı ve diğer finansman enstrümanlarını kullanarak yaklaşık 4 milyar dolar kaynak sağladıklarını kaydetti.

Açıkalın, devam eden şube açılışlarında toplam şube sayılarının eylül ayı itibarıyla 939'a yükseldiğine dikkati çekerek, "Her geçen gün Çalışılması Kolay Banka olma vizyonuyla Türkiye'nin pek çok farklı noktasına yayılarak, müşterilerine daha da yakın bir kurum oluyoruz. Alternatif dağıtım

kanallarımızın da hızlı büyümesi devam ediyor. Toplam bankacılık işlemlerimizin yüzde 83'ü alternatif dağıtım kanallarından gerçekleşir hale geldi" ifadelerini kullandı.