Yapı Kredi'den 1200 kişiye iş fırsatı

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Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Öztürk, bir program için geldiği Bursa'da

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yapı Kredi Bankası'nın özellikle KOBİ bankacılığında önemli gelişme gösterdiğini belirterek, tüm alanlarda olduğu gibi KOBİ Bankacılığında da hedeflerinin liderlik olduğunu söyledi.





Yaygın şube ağıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Öztürk, ülke genelinde 841 şubeyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını kaydetti.





Bankaların son yıllarda büyük rekabet içine girdiğini ve her alanda müşteriye ulaşma çabası içinde olduğunu dile getiren Öztürk, ''Yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 60 yeni şube açacağız. Yeni şubelerle birlikte yaklaşık 1200 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz'' dedi.





