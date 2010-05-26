Yapı Kredi’den 1 milyar dolar borçlanma kararı

T24- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’nin, yurt dışı piyasalardan 5 yıl vadeli, 1 milyar dolar tutara kadar borçlanma yapılmasına karar verdiği bildirildi.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Yapı ve Kredi Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bankanın Yönetim Kurulunun yurt dışı piyasalardan 5 yıl vadeli, 1 milyar dolar tutara kadar borçlanma yapılmasına ve bu işlemi düzenlemeleri için Citibank Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Londra Şubesi ve Unicredit Bank AG’ye birlikte yetki verilmesine karar verdiği belirtildi.





Bankanın KAP’ta yayımlanan bir diğer özel durum açıklamasında ise şunlar kaydedildi:





“Bankamız Yönetim Kurulunun 26 Mayıs 2010 tarihli toplantısında bankamızın varolan seküritizasyon kredisi (çeşitlendirilmiş alacak haklarının menkul kıymetleştirilmesi) kapsamında yatırımcılara verilecek teklifle ve yatırımcı ilgisine bağlı olarak bir değişim işlemi (mevcut sigortalı kağıtların sigortasız olarak değişimi) gerçekleştirmek üzere Standard Bank plc ve Unicredit Bank AG, Londra Şubesine birlikte yetki verilmiştir.”