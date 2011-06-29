-YAPI KREDİDE İSTİFA İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Yapı ve Kredi Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Beyazıt'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Yapı ve Kredi Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, 6 Nisan 2009'dan bu yana Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra eden Tayfun Bayazıt'ın, bugün kendi isteğiyle, 1 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi. Açıklamada, ''Sayın Bayazıt'tan boşalacak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yönetim kurulu üyeliğine seçilmesini müteakiben Sayın Mustafa V. Koç'un seçilmesi planlanmaktadır'' denildi.