Yapı Kredi yönetiminde 2 istifa

Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden Ranieri de Marchis ve Herbert Hangel'in istifa etti.



Yapı ve Kredi Bankası'nın İMKB'ye gönderdiği yazıda, Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinden Ranieri De Marchis ve Herbert Hangel'in 15 Mayıs 2009 tarihi itibariyle Banka Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri belirtildi.



İstifa eden üyelerin imza yetkilerinin iptal edildiği dile getirilen yazıda, şunlar kaydedildi:



"Ranieri De Marchis'in istifası ile boşalan bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine Vittorio Giovanni Maria Ogliengo'nun, Herbert Hangel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Carlo Vivaldi'nin toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmeleri ve kendilerine banka adına birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verildi.



Ayrıca, Kredi Komitesi yedek üyeleri Ali Tarık Uzun ve Ranieri De Marchis'in Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinin sona ermesi nedeniyle Vittorio Giovanni Maria Ogliengo ve Carlo Vivaldi'nin Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak atanmalarına, Denetim Komitesi Başkanı Ranieri De Marchis'in Yönetim Kurulu'ndaki görevinin sona ermesi nedeniyle Vittorio Giovanni Maria Ogliengo'nun Denetim Komitesi Başkanı olarak, Denetim Komitesi üyesi Herbert Hangel'in Yönetim Kurulu'ndaki görevinin sona ermesi nedeniyle Stephen Winkelmeier'nin Denetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."

