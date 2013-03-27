Yapı Kredi Sigorta, Alman Allianz'a satıldı

Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta'daki yüzde 74.01 payını Allianz'a 1.4 milyar TL'ye satılması için sözleşme imzaladı.



Yapı Kredi Sigorta'nın, Yapı Kredi Emeklilik'te sahip olduğu yüzde 19.93 payın 188.1 milyon liraya Yapı Kredi Bankası tarafından satın alınması için hisse alım sözleşmesi imzalandı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın Yapı Kredi Sigorta'da sahip olduğu ve sermayesinin yüzde 74.01'ini temsil eden 75.5 milyon lira nominal değerli payın Allianz SE'ye 1.4 milyar lira bedel karşılığında satılmasına; bu maksatla Allianz ile bir 'hisse alım satım sözleşmesi' akdedilmesine karar verilmiştir" denildi.

Pay devri, Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu onaylarının ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Yapı Kredi Sigorta'nın, Yapı Kredi Emeklilik'te sahip olduğu ve sermayesinin yüzde 19.93'ünü temsil eden 11.56 milyon lira nominal değerli payın 188.1 milyon liraya Yapı Kredi Bankası atarafından satın alınması için de hisse alım sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada, Yapı Kredi Bankası ile Yapı Kredi Emeklilik arasında 15 yıl süreli Yapı Kredi Emeklilik'e ait hayat sigortası ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan ve performansa dayalı olmak üzere ek komisyon ödemelerini içeren bir 'Hayat Sigortaları Acentelik Sözleşmesi' imzalanmasına da karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, banka ile Yapı Kredi Sigorta arasında 15 yıl süreli Yapı Kredi Sigorta'ya ait hayat dışı sigorta ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan 'Hayat Dışı Sigorta İçin Acentelik Sözleşmesi' imzalandı.



Açıkalın: Beraber yürüyeceğimiz bir ortak seçtik



Gelişmekte olan Türk ekonomisinin de etkisiyle Türk sigorta sektörünün dünyada dikkat çeken pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, "Performansı ile sektörde öncü konumda olan Yapı Kredi Sigorta ve müşterilerin hayatında yarattığı katma değer ile önemli bir yeri olan Yapı Kredi Emeklilik şirketlerimiz satış sürecinde, birçok güçlü uluslararası kurumdan yoğun bir ilgi gördü. Bu süreç sonucunda Allianz ile anlaşmaya varmaktan mutluyuz. Bu anlaşma sigorta ve emeklilik ürünlerinin bankamızın geniş hizmet ağı üzerinden müşterilere sunulmasını da içermektedir. Böylelikle, bu sektörde beraber yürüyebileceğimiz, stratejik işbirliğini pekiştireceğimiz ve müşterilerimizle birlikte katma değer yaratacağımız bir iş ortağı seçmiş olduk" dedi.



Bate: Pazar lideri olarak devam etme fırsatı



Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Bäte ise "Türkiye, 75 milyonluk genç nüfusuyla, ekonomik açıdan bakılırsa sigorta konusunda güçlü bir şekilde büyüyen bir pazar. Yapı Kredi ile yapılan bu satın alma işlemi, Avrupa ve Ortadoğu/Orta Asya arasında önemli bir köprü görevi gören Avrupa’nın önemli büyüyen pazarlarından birinde pazar lideri olarak devam etme fırsatını veriyor. Bu satın alma, Allianz’ın büyüyen pazarlarda konumunu güçlendirmesi adına uyguladığı satın alma stratejisi ile birebir örtüşüyor" diye konuştu.