Yapı Kredi Sigorta, Alman Allianz'a satıldı

Yapı Kredi Sigorta'nın Allianz'a satışı için anlaşıldı, fiyatın 1.2 milyar dolar civarında olması bekleniyor.



Yapı Kredi Sigorta'nın satışında Alman Allianz ile anlaşılırken, elementer tarafın tamamı, emeklilik tarafının ise çoğunluk hissesi için fiyatın 950 milyon Euro (1.2 milyar dolar) civarında olması bekleniyor.

Yapı Kredi Sigorta'nın satışı için 15 Şubat'ta bağlayıcı teklif veren yatırımcılar arasında Allianz'ın yanı sıra Zurich Insurance Group ve Japon Dai-Ichi Life Insurance yer almıştı.

Kaynaklar satışın birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiğini söylediler.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Kazanan Allianz oldu, fiyat henüz kesinleşmedi ancak 950 milyon Euro civarında olacak" dedi.

Diğer bir kaynak, Allianz'ın elementer tarafın tamamını ve emeklilik tarafının da yüzde 80'ini alacağını söyledi.

Ocak ayında Reuters'ta yayınlanan bir haberde, Yapı Kredi'nin elementer taraftan tamamen çıkması ancak emeklilik tarafında varlığını sürdürmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Yapı Kredi Sigorta'nın piyasa değeri hissenin bugünkü kapanış fiyatı olan 21.60 liraya göre 2.2 milyar lira, yaklaşık 1.2 milyar dolara denk geliyor.

Yapı Kredi Bankası, grubun sigorta alanındaki faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci çerçevesinde Deutsche Bank, UniCredit Bank Austria ve Yapı Kredi Yatırım'ı 27 Temmuz'da müşterek finansal danışman olarak görevlendirmişti.