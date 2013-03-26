T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yapı Kredi Sigorta, Alman Allianz'a satıldı

Yapı Kredi Sigorta, Alman şirketi Allianz'a satışı için anlaşma sağlandı

26 Mart 2013 11:32

Yapı Kredi Sigorta'nın Allianz'a satışı için anlaşıldı, fiyatın 1.2 milyar dolar civarında olması bekleniyor.
 
Yapı Kredi Sigorta'nın satışında Alman Allianz ile anlaşılırken, elementer tarafın tamamı, emeklilik tarafının ise çoğunluk hissesi için fiyatın 950 milyon Euro (1.2 milyar dolar) civarında olması bekleniyor.

Yapı Kredi Sigorta'nın satışı için 15 Şubat'ta bağlayıcı teklif veren yatırımcılar arasında Allianz'ın yanı sıra Zurich Insurance Group ve Japon Dai-Ichi Life Insurance yer almıştı.

Kaynaklar satışın birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiğini söylediler.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Kazanan Allianz oldu, fiyat henüz kesinleşmedi ancak 950 milyon Euro civarında olacak" dedi.

Diğer bir kaynak, Allianz'ın elementer tarafın tamamını ve emeklilik tarafının da yüzde 80'ini alacağını söyledi.

Ocak ayında Reuters'ta yayınlanan bir haberde, Yapı Kredi'nin elementer taraftan tamamen çıkması ancak emeklilik tarafında varlığını sürdürmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Yapı Kredi Sigorta'nın piyasa değeri hissenin bugünkü kapanış fiyatı olan 21.60 liraya göre 2.2 milyar lira, yaklaşık 1.2 milyar dolara denk geliyor.

Yapı Kredi Bankası, grubun sigorta alanındaki faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci çerçevesinde Deutsche Bank, UniCredit Bank Austria ve Yapı Kredi Yatırım'ı 27 Temmuz'da müşterek finansal danışman olarak görevlendirmişti.

ETİKETLER

yapı kredisigortaallianz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24