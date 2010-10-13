Yapı Kredi rekor düşük faiz ile borçlandı

T24- Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan UniCredit Luxembourg aracılığı ile 750 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli kredi aldığını açıkladı.

UniCredit Bank, Citibank Global Markets Limited, Deutsche Bank Londra şubesi eşliderliğinde, 18 ülkeden 100 kurumsal yatırımcının katılımı ile hedeflenenden iki kat fazla talep toplayan Yapı Kredi’nin kullanacağı kredinin yıllık faizi yüzde 5.1875 olacak.



Yapı Kredi’den yapılan yazılı açıklamada bankanın murahhas azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın, özel sektörün bugüne kadar almış olduğu en düşük maliyetli borçlanmanın Yapı Kredi’nin güçlü ortaklık yapısı ve kârlı operasyonları nedeniyle sağladığını söyledi.





Açıkalın, bu fonları yurtiçinde artan proje finansmanı için kullanacaklarını söyledi.





