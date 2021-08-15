Yapı Kredi, global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü verdi

Yapı Kredi, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü verdi. Dünya'nın aktardığına göre Yapı Kredi’nin belirleyeceği emisyon azaltım hedefleri, uluslararası bir girişim olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından doğrulandıktan sonra, kamuya açık bir şekilde duyurulacak.

Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol alacak olan banka, küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin, ideal olarak ise 1,5 derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacak.