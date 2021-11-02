Yapı Kredi'den 9 aylık dönemde 6.9 milyar TL net kâr

Yapı Kredi, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, yılın dokuz aylık dönemini 6.9 milyar TL kârla tamamladı. Nakdi kredilerini yüzde 19 artışla 336,6 milyar liraya taşıyan Yapı Kredi’nin, müşteri mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydederek 317,8 milyar TL oldu

Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 591,2 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin öz kaynak karlılığı ise yüzde 18,6 oldu.

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16 olarak gerçekleşti.(AA)