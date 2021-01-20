Yapı Kredi, çalışanlarının bir bölümü için evden çalışma sistemini kalıcı hale getirecek

T24 Dış Haberler

Yapı Kredi'nin çalışanlarının bir bölümünün kalıcı olarak evden çalışmasına izin veren ilk Türk bankası olacağı belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre Yapı Kredi, İstanbul'daki genel merkezinde çalışan 5 bin 500 kişinin üçte birinden fazlasına pandemiden sonra da evden çalışma imkanı verecek.

Yeni modelde çalışanların yüzde 28'i Levent'teki 30 katlı binada çalışmaya devam ederken, yüzde 36'sı evden çalışacak. Geriye kalan gruptakiler ise bazen evden, bazen ofisten çalışacak.

Yapı Kredi, Mart ayında çalışanlarından yaklaşık 8 binini eve gönderdikten sonra işleyişte bir problem gözlemlemedikleri için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Plan yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Alman Deutsche Bank'ın da haftada iki gün evden çalışmayı mümkün kılacak bir sistem üzerinde çalıştığı belirtildi. Mizuho Financial Group ise bazı çalışanlarını pandemiden sonra da evden çalıştırıp New York ve Londra'daki ofis alanlarını küçültmeyi planlıyor.