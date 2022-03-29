Yapay zeka, sekiz dünya briç şampiyonunu yendi

Yapay zeka, briçte sekiz dünya şampiyonunu yenerek bu zamana kadar ilk kez insanın briçteki üstünlüğünü bozdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransız şirket NukkaAI, Paris’te iki gün süren turnuvanın sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka, taktiksel ve çözümsel düşünmeyi esas olan beyin sporu briçte, sekiz dünya şampiyonunu yenmeyi başardı.

Londra Imperial College’dan yapay zeka alanında çalışan Stephen Muggleton, gelişmenin yapay zeka sistemlerinde önemli bir ilerlemeyi gösterdiğini söyledi.

Yapay zeka daha önce satrançta dünya şampiyonalarını yenmişti.