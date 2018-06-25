Yapay zekâ hesapladı; işte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali en yüksek olan takım!

Almanya ve Belçika'dan araştırmacılar bilgisayar yardımıyla FIFA sıralaması, nüfus, lisanslı futbolcu sayısı, futbolcu istatistikleri gibi verileri kullanarak bir yapay zeka simülasyonu geliştirdi.

Dünya Kupası öncesinde 100 bin kez denenen simülasyon sonucunda kupayı kazanan takım İspanya olmuştu.

Simülasyonlarda İspanya'nın ardından Almanya, Brezilya, Fransa, Belçika ve Arjantin geliyordu.

Dortmund Alman Teknik Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Ghent Üniversitesinin ortak çalışmasıyla yapılan simülasyon kupada şu ana kadar oynanan maçların verileri eklenerek yeniden yapıldı. Son maçlar öncesinde ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Yenilenen simülasyona göre Dünya Kupası'nın favorisi halen İspanya. İspanya'nın kupayı kazanma ihtimali yüzde 15 olarak gösterildi.

İspanya'yı yüzde 14.8'le zorlanmasına rağmen Almanya takip ediyor. Belçika ise yüzde 12.1'lik kazanma ihtimaliyle dikkat çekti ve üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluk şansında dördüncü sırada yüzde 8.1'le Brezilya yer alırken, Fransa ve Hırvatistan yüzde 7.3'lük ihtimalle kupa şampiyonluğu için 5. sırayı paylaştı.

İngiltere yüzde 6.1'lik ihtimalle 7. olurken Rusya da yüzde 5.8'le sekizinci sırada gösterildi.



Danimarka yüzde 4 ihtimalle dokuzuncu, Meksika ise yüzde 2.9 ihtimalle onuncu sırada yer aldı.

Dikkat çeken bir başka veri ise Arjantin, Portekiz gibi takımların şampiyonluk ihtimallerinde düşüş yaşanması oldu.



Son 16 turuna kalması muhtemel takımlar arasında en düşük şans ise yüzde 0,1'le Avustralya ve İzlanda'ya verildi.

Daha önceki simülasyona göre şampiyon olma olasılığı bulunmayan yani sıfır olan ülkelerden Japonya ve İran şansını sürdürürken, Suudi Arabistan, Panama, Güney Kore beklendiği ilk iki maç sonunda elendi.