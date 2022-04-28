Yap-işlet-devret projelerini de kapsıyor; kamu kurumlarının kredilerine Hazine garantisi artırıldı

Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Düzenleme yap-işlet-devret modelli projeleri de kapsıyor.
Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.
Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.