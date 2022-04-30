'Yap-işlet-devret' projeleri, TL'ye çevrilmeye çalışılıyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'yap işlet devret' projelerini de kapsayan, döviz ödemeli kamu-özel işbirliği sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrilmesini istediğini ve bu konuda herkesten destek beklediğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerindeki dövizli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini istediklerini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; “Liralaşma stratejisi kapsamında her alanda TL'nin kullanılması gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak kamu-özel işbirliği projelerindeki ödemeler halen dövizle yapılıyor. KÖİ sözleşmelerinin TL'ye dönüştürülmesi konusunda ne düşünü- yorsunuz” sorusuna, Kavcıoğlu şu yanıtı verdi:

“Dolarizasyon, sürdürülebilir fiyat istikrarına zarar veriyor. Kur artışlarının enflasyon üzerinde çok büyük olumsuz etkisi var. Geçen yıl sonunda başlattığımız liralaşma çok önemli sonuçlar doğurmaya başladı. Bu, hepimizin arkasında durması gereken bir süreç. Söylediğiniz tüm konular (KÖİ sözleşmeleri) bu noktaya evrilecektir. Türkiye'nin global bir dünya içerisinde dünya ile ticaret yaptığını da göz ardı etmeyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı kararlara baktığımızda taraflar önemli. Bunlar yurtdışı taraflar… Bu noktada da süreç içerisinde tedricen alınacak kararlarla bizim arzuladığımız noktaya gelineceğini düşünüyoruz. Bu yöndeki kararları da destekliyoruz.”