Yap-işlet-devret ihalelerinin önde gelenlerinden Limak dünyanın 61'inci en büyük müteahhit şirketi oldu

Son yıllarda aldığı yap-işlet-devret modeliyle, hazine garantili ihalelerle adından söz ettiren Limak İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2020 listesinde 61'inci oldu.

Limak İnşaat 2019'a göre altı basamak birden yükseldi. ENR tarafından hazırlanan liste müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alınarak oluşturuluyor.

Listede 44 Türk şirketi yer alıyor, Limak yerli şirketler arasında ikinci sırada.

Limak Grubu, İstanbul Havalimanı'nın yapımını üstlenen İGA Konsorsiyumu'nda yer alan beşlinin (Cengiz, Kolin, Kalyon, Mapa ve Limak) içinde yer alıyor. Dünya Bankası iki yıl önceki raporunda dünyada altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding ile beraber Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holding de bulunduğunu açıklamıştı. Grubun yapımı devam eden projeleri içinde Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale'ye yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara Çanakkale Otoyolu projesi de yer alıyor.

Limak İnşaat'ın havaalanları, limanlar, barajlar, sulama tesisleri, otoyollar ve HES'ler de dahil tamamladığı 100’den fazla projenin toplam değeri 10 milyar doları aşıyor.