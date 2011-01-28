-YANMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR BURSA (A.A) - 28.01.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın yüzünden apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Duman yüzünden evlerinden çıkamayan apartman sakinleri kilitli olan acil çıkış kapısının baltayla kırılmasının ardından tahliye edildi. Üçevler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir apartmanda Ali Mert'e (48) ait evin mutfağında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ve dumanın apartmanı sarması nedeniyle, apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Duman yüzünden evlerinden çıkamayan apartman sakinleri ise kilitli olan acil çıkış kapısının baltayla kırılmasının ardından tahliye edildi. Yangının, misafirliğe giden ev sahibinin açık unuttuğu aspiratörün aşırı ısınmasından kaynaklandığı belirlendi.