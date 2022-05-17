Yanlışlıkla yatırılan yüklü Covid yardım parasını kumarda kaybetti

Japonya’da 24 yaşında bir adama yanlışlıkla milyonlarca Japon yeni Covid yardım parası yatırıldı. Parayı alan adam, internet üzerinden kumar oynayarak paranın neredeyse tamamını kaybetti.

BBC’de yer alan habere göre, Japonya’da bir adama Covid yardım parası fonundan 463 kişi arasında paylaştırılması gereken 46.3 milyon yen (357 bin dolar) yatırıldı.

Parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı planlayan Yamaguchi bölgesinin Abu şehri, adamla ilgili dava açtı.

Adamın paranın yanlışlıkla yattığı tarihten beri iki haftadır her gü 600 bin yen çektiği tespit edildi. Yetkililer, adama ulaştığında parayı kaybettiğini söyledi.

Yaptığının tespit edilmesiyle önce yetkililerle işbirliği yapacağını söyleyen adam daha sonra ortadan kayboldu. Avukatı, adamın internet üzerinden kumar oynayarak parayı kaybettiğini söyledi.