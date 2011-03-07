-YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR İÇİN "ÖZÜR" KABİL (A.A) - 07.03.2011 - Afganistan'ı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Robert Gates, NATO'nun bu ülkede geçen hafta düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla 9 çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak Washington adına özür diledi. Gates, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin, 2014 yılı sonunda kadar güvenlik sorumluluğunun Afgan güçlerine teslimi uyarınca, Temmuz ayında askerlerini çekmeye başlamak için hazırlandığını kaydetti. Afganistan'da yabancı güçlerin operasyonlarındaki sivil can kayıplarına tepki gösteren Karzai, NATO'nun öncülüğündeki kuvvetlere ait helikopterlerin geçen haftaki saldırısında 9 çocuğun ölmesini sert bir şekilde eleştirmişti. ABD Savunma Bakanı, Libya konusuna da değinerek, krize herhangi bir yabancı askeri müdahalenin uluslararası desteğe sahip olması gerektiğini belirtti.