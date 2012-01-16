Yanlışlıkla 'okyanusa acil iniş' anonsu yapıldı



T24 - İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait bir yolcu uçağında yapılan yanlış anons, yolcuların korku dolu dakikalr yaşamasına nedemn oldu.



14 Ocak'ta Miami'den Londra'ya giden uçağın kabin görevlileri, yanlışlıkla daha önceden kaydedilmiş bir anonsu yayınladı. Miami'den ayrıldıktan üç saat sonra "uçağın, okyanusa acil iniş yapacağını" duyan yolcular, paniğe kapıldı.



Anadulu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; birbirlerine sarılan, gözyaşlarına boğulan ve çocukları için korkan yolcular, 30 saniye sonra anonsun yanlışlıkla yapıldığı duyurusuyla şaşkına döndü.



Uçakta bulunan Duncan ve Tracey Farquharson çifti, kabin görevlilerinin yolcuların endişelerini hiçe saydığını,üstünkörü bir biçimde özür dilediklerini ve Heatrow Havaalanı'na gelene kadar tatmin edici bir açıklama yapmadıklarını ileri sürerek havayolu şirketinden şikayetçi oldu.





'Pilot açıklama bile yapmadı'



51 yaşındaki Tracey Farquharson, okyanusun sularına gömüleceklerini düşündüklerini, uçağın pilotunun ise bir açıklama yapma zahmetine bile girmediğini söyledi.



British Airways sözcüsü ise, kabin görevlilerinin hatadan dolayı özür dilediğini ve hatta bazı yolcularla birebir konuşarak sakinleştirmeye çalıştığını ileri sürdü.





