Yanlışlıkla milyoner olunca sırra kadem bastılar

Yeni Zelanda'da bir çift, bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 6,05 milyon dolarla ortadan kayboldu.



Yeni Zelanda polisi, kaçan çifti yakalamak için uluslararası arama başlattı.



NZPA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Rotorua'da bir benzin istasyonu işleten çift, Westpac Bankasından 6 bin dolar kredi talep etti. Ancak banka çiftin hesabına yanlışlıkla istenen miktarın bin katı fazla para yatırdı.



Dedektif David Harvey, çiftin yurtdışına kaçtığının tahmin edildiğini ve İnterpol aracılığıyla aranmalarına başlandığını bildirdi. Harvey, bankanın paranın bir kısmını, çiftin hesaptan paranın tamamını çekemediği için geri alabildiğini kaydetti. Ancak bankanın paranın ne kadarını kurtarabildiği konusunda açıklama yapılmadı.



Yerel bir gazete de, polisin çifti aramak için Çin'e de bir yetkili gönderdiğini yazdı.



Banka ise kaçırılan paranın miktarını açıklamayı reddetti.

