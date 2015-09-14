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Dünya
Deutsche Welle

Yanlışlıkla Meksikalı turistler öldürüldü

Teröristleri kovalayan Mısır güvenlik güçleri, yanlışlıkla bir turist kafilesine saldırdı. Olayda 12 Meksikalı turist ve bir Mısırlı hayatını kaybetti.

14 Eylül 2015 15:06


Mısır İçişleri Bakanlığı, olayın ülkenin batısındaki çöllük bölgede meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, polis ve askerlerden oluşan terörle mücadele ekiplerinin ortaklaşa operasyon düzenlediği ve güvenlik güçlerinin yanlışlıkla turistleri taşıyan dört arazi aracını taradığı belirtildi.

Vurulan araçlarda 12 Meksikalı turist ve onlara refakat eden bir Mısırlı'nın hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Militanlar Mısır'ın batısında turistlerin büyük ilgi gösterdiği bölgede de saklanıyorlar. Olayın ardından bir açıklama yapan Meksika Başbakanı Enrique Pena Nieto, Kahire yönetiminden olayı tüm ayrıntıları ile araştırmasını istedi. Nieto, Twitter hesabından paylaştığı mesajda olayı kınadı.

Geçen ağustos ayında IŞİD'in Mısır'daki uzantısı olan radikal İslamcılar bir Hırvat'ı başını keserek öldürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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