Yanlışlıkla kendi askerini vurdu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde silahını boşaltan Astsubay Erhan Ö.’nün tabancasından çıkan kaza kurşunuyla vurulan er Mete İmrak şehit oldu.



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’nda nöbetçi olan Astsubay Erhan Ö. bir düğünde kavga olduğu ihbarını aldı.

Jandarma erlerini de yanına alıp kavganın olduğu düğüne giden Erhan Ö., iddialara göre kavgayı havaya ateş ederek yatıştırmak için tabancasının ağzına mermi verdi. Düğündeki kavganın bittiğini gören Astsubay Erhan Ö. tutanak tanzim ederek geri döndü.



Boğazına isabet eden kurşunla şehit oldu



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, dönüş yoluna geçen Astsubay Erhan Ö. beldede faaliyet gösteren bir diskoyu kontrol ettikten sonra, tabancasının ağzındaki mermiyi boşaltmak istedi.

Bu esnada tabancadan çıkan mermi araç şoförü jandarma er Mete İmrak’ın boğazına isabet etti. Kanlar içinde kalan Irmak olay yerinde yaşamını yitirdi.



Astsubay tutuklandı



Olaydan sonra askeri savcı tarafından gözaltına alınan Astsubay Erhan Ö., ''Silahımın ağzındaki mermiyi boşaltıyordum. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda oldu. Tabancadan çıkan mermi askerime isabet etti” dedi.

İfadesinin ardından askeri mahkemeye çıkartılan Erhan Ö. tutuklanarak Çorlu Askeri Cezaevi’ne konuldu.



Özel'den taziye mesajı



Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde, Jandarma Er Mete İmrak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel imzalı bir taziye mesajı yayınlandı.