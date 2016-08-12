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Yanlışlıkla kapatılan kurumlar 'pardon' kararnamesiyle yeniden açılacak

Başbakan Yıldırım: Önceliğimiz bilgi ve belge olacak. O da yetmez vicdanınızın sesini dinleyin

12 Ağustos 2016 11:39

Darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında hata sonucu kapatılan kurumlar ile yanlışlıkla kara listeye alınan kişilerle ilgili çok sayıda şikayetin bulunduğu öğrenildi. Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılan toplantılarda isim benzerlikleri nedeniyle kapatılan bazı dernek, vakıf ve okulların son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeniden açılacağı, bu kurumların sayısının 10'u bulduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, partinin yetkili kurullarının toplantısında, OHAL mağdurları konusu gündeme geldi. Haklarında işlem yapılan kurum ve kişiler arasında, 'FETÖ'yle ilişkisi olmayanların ayıklanması gerektiği dile getirildi. 

 

"Özellikle rektör ve akademisyenler yeniden gözden geçirilmeli"

 

İncelemeler yürütülürken, bilgi ve belgenin yanı sıra ihbarların da dikkate alındığı dile getirilince, bazı bakanların yanlış uygulamalarla ilgili örnekler verdiği, bir bakanın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Bazı üniversitelerde örneğini yaşadık. Bir rektör birini ihbar ediyor, FETÖ’cü diye. Araştırıp bakıyorsunuz, üniversitede rektörlük için yarıştığı rakibi çıkıyor. Adamın cemaatle hiçbir ilgisi yok. Bank Asya hesaplarında listeye baktık. 100 lira hesabı olan 5 lira-10 lira hesabı olan isimler var. Araştırdığımızda bunların yıllar önce bankadan kredi kullandığı, hesabı kapatmadığı, küsuratın orada kaldığını öğreniyoruz. Hesabı olan herkese FETÖ’cü diyemezsiniz.” 

Başbakan Binali Yıldırım'ın, konu gündeme gelince, özellikle rektörler ve akademisyenlerin yeniden gözden geçirilmesini istediği belirtildi. Yıldırım, bu konuda KHK’larla ilgili koordinasyon görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a talimat verdi. YÖK’ten gelen listelerin iki bakanlığın organizasyonunda bir kez daha değerlendirilmesini istedi. Başbakan Yıldırım'ın “Önceliğimiz bilgi ve belge olacak. O da yetmez vicdanınızın sesini dinleyin” dediği belirtildi. 

 

Her bakanlık kendi bünyesinde 'mağdur komisyonu' kuracak

 

Geçen hafta cemaatçilerle ilişkisi olmadığı halde, bu süreçte mağdur edilen kamu çalışanlarının şikayet ve başvurularını değerlendirmeye almak için bir mekanizma oluşturdu. Tüm bakanlıkların, kendi bünyesinde mağdur komisyonları kurmasına karar verildi. Bu komisyonların hazırlayacakları raporların, daha sonra Başbakanlık bünyesinde kurulacak bir kurula aktarılacağı ve bu kurulun, verilen bilgiler ve güvenlik soruşturması raporlarını esas alarak karar vereceği bilgisi aktarıldı. Haksızlığa uğradığı saptanan mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışacak olan bu komisyonlar henüz faaliyetlerine başlamadı. 

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