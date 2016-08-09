Yanlışlıkla iltica başvurusu yapan Çinli turist göçmen merkezinde 2 hafta geçirdi

Avrupa'yı gezen Çinli bir turist, Almanya'da bir hırsızlık ihbarında bulunmak isterken yanlışlıkla iltica başvurusu yapınca bir göçmen merkezinde iki hafta geçirmek zorunda kaldı.

Almanca da İngilizce de bilmeyen 31 yaşındaki turist, Stuttgart'ta cüzdanını çaldırdı ve polise giderek bunu bildirmek istedi.

Emniyet binası zannederek belediye konağına giden turist, burada yanlışlıkla iltica başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine yaklaşık 360 kilometre uzakta, Duelmen kasabasında, Kızılhaç'a ait bir göçmen merkezine gönderildi.

Ancak iyi giyimli olması nedeniyle merkezin çalışanlarının dikkatini çekti.

Merkezin başkanı Christoph Schluetermann, "Diğer mültecilere çok farklı davranıyordu. İnsanlara hikayesini anlatıyordu ancak kimse onu anlamıyordu. Pasaportunu geri istedi ki bu, birçok mültecinin yaptığıyla ters bir durum" dedi.

Merkez çalışanları internetten dil uygulamalarını kullanarak onu anlamaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Bunun üzerine yakınlardaki bir Çin lokantasına giderek yardım istediler ve gerçek açığa çıktı.

Schluetermann, "Bu, bizim için olağanüstü bir andı. Avrupa'nın beklediği gibi çıkmadığını söyledi" dedi.

Schluetermann, turistin merkezden ayrılmaktan dolayı mutlu olduğunu ancak kızgın da olmadığını belirtti.

Turistin Avrupa turuna devam etmek üzere İtalya'ya gittiği aktarıldı.