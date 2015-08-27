Yanlışlıkla Esenboğa'ya giren sürücü, pisti duble yol sandı, hava trafiğini felç etti!

14 Temmuz’da İstanbul’dan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na giden bir kişi, otoparktaki aracıyla Afyon’a gitmek üzere Ankara istikametine çıkmak istedi. Yanlışlıkla Cumhurbaşkanı’nın giriş yaptığı kapıdan geçen sürücü, uçakların ‘taksi’ yoluna yöneldi. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, yoluna devam eden ve 2’nci piste girmek üzereyken fark edilen otomobil, havalimanında alarma neden oldu.

Dörtlüleri yakıp bekledi

Kule, bu sırada inişe geçen uçakların pisti pas geçmesini sağlarken, havaalanı pistine girdiğini fark eden sürücü de panik halde dörtlülerini yakarak beklemeye başladı. Araç, daha sonra güvenli bir şekilde pistten çıkarıldı. Esenboğa Emniyet Amirliği’ne götürülen ve ifadesi alınan sürücü, şeker hastası olduğunu belirterek, “Ankara istikametine çıkmak istedim. Yolumu şaşırmışım. Pisti gördüğümde ilk önce duble yol sandım. Hatta kendi kendime, ‘Bu kadar güzel duble yol görmemiştim’ dedim. Sonra pistte olduğumu anlayınca, dörtlülerimi yakıp beklemeye başladım” dedi.

‘Makam sandık, kapıyı açtık’

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin havalimanı çalışanları için verdiği iftar yemeği esnasında yaşandığı sanılan olayın ardından soruşturma açıldı. Sonucunda Ankara Valiliği, ihmali bulunduğu öne sürülen iki polis memurunu, havaalanından alarak Ankara merkezde görevlendirdi. Güvenlik görevlileri ise ifadelerinde kapının açık unutulduğu iddialarını kabul etmedi. Görevliler aracı makam otomobili sandıklarını belirterek, kapıyı bu yüzden açtıklarını söyledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin ise kusuru bulunduğu belirtilen görevliler hakkında açtığı soruşturma devam ediyor.