Yanlışlıkla 90 yıl erken tahliye edildi ama…

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Rene Lima Marin, yanlışlıkla 90 yıl önce salıverildiği demir parmaklıklar ardına yeniden gönderildi.

Marin, 2000 yılında 20 yaşındayken Aurora kentinde gerçekleştirdiği video mağazalarına yönelik silahlı soygun suçlarından dolayı 98 yıl hapse mahkûm edilmişti. Hakim, Marin’in 8 ayrı soygun suçundan aldığı hapis cezalarını birbirinin peşi sıra çekmesine hükmetti ve sanığa toplamda 98 yıl hapis cezası verdi.

Kâtip yanlış yaparsa...

Ancak mahkeme katibi, hâkimin kararını Marin’in dosyasına işlerken bir yanlışlık yaptı. Dosyaya, sanığın aldığı hapis cezalarını peşi sıra çekeceğini yazması gereken mahkeme kâtibi, ‘sanığın her bir suç için aldığı cezaları aynı anda çekeceği’ notunu düştü.

Bir mahkûmun ne kadar yatacağını bu adli dosyaya bakarak öğrenen hapishane yetkilileri de, Marin’i tam 90 yıl önce yani 2008’de cezaevinden salıverdi. Zira mahkeme katibi, Marin’in hapisten çıkış tarihini yanlışlıkla 2008 olarak kaydetmişti. 8 yılını hapiste geçirdikten sonra 9 Mayıs 2008’de serbest bırakılan Marin ise ‘doğal olarak’ bu yanlışlığa itiraz etmedi.

Marin hapisten çıktıktan sonra eşi Jasmine, oğulları 7 yaşındaki Justus ve 4 yaşındaki Josiah ile mutlu bir aile hayatı inşa etti.

Hata 6 sene sonra fark edildi

Ancak takvimler Ocak 2014’ü gösterdiğinde Marin ailesini, kapılarında polisler bekliyordu. Zira adli makamlar dava dosyasında yapılan hatayı fark etmişti. Polisler de Marin’i tekrar hapishaneye götürmeye gelmişti.

'Cezasını yeterince çekti'

Marin kalan 90 yıl hapis cezasını çekmesi için tekrar hapishaneye gönderilirken, ailesi ise hukuk mücadelesine girişti. Aile, yanlışlıkla hapishaneden salıverilmesinden bu yana ‘temiz bir hayat’ süren Marin’in ‘8 sene içerisinde ıslah olduğu ve cezasını yeterince çektiğini’ savunuyor.