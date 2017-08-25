'Yanlışlık var' diyen AKP'li vekilin kızı, KHK ile işe iade edildi

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin, adı geçen ay ihraç listesinde yer alan kızı Betül Samani Gökay, bugün yayınlanan yeni KHK ile görevine iade edildi.

Temmuz ayında yayınlanan 692 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilenler arasında AKP'li Hüseyin Samani'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan kızı Betül Gökay Samani de yer almıştı.

Samani ihraç kararı sonrası kızının adına otomobil almak için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söylemişti. Samani, "Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız" demişti.

"Kızım göreve başlamayacak"

İhraç sonrası bir yanlışlık olduğunu dile getirdiğini anımsatan Hüseyin Samani, yayımlanan KHK ile bu düşüncesinin doğruluğunun ortaya çıktığını söyledi.

İhraca itiraz ettiklerini belirten Samani, "İtirazımız düşüncemiz çerçevesinde şekillendi. Sonuçta çok sayıda açığa alınan var. Bugüne kadar açığa alınanlardan 35 bin kişi görevine dönen oldu. Son KHK ile de dönenler oldu. Bunların içinde benim kızım da var. Kızım daha öncesinden istifa etmişti, göreve başlamayacak. Mesele göreve başlama meselesi değil zaten. Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu. Bizim için önemli olan, durumun öyle olmadığıydı" dedi.