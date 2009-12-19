'Yanlış yapan herkes hesap verecek'

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yargının bağımsız olduğu, laik düşüncenin, ulus devletin ve hukuk devletinin olduğu bir ülkede, yanlış yapan herkesin hesap vereceğini söyledi.



Kanadoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) düzenlediği, "Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı" konulu konferansa katılmak üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geldi.



Atatürk Kız Meslek Lisesi Salonunda düzenlenen konferans öncesinde, gazetecilerin, salı günü "Ergenekon" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması konusundaki görüşlerini sorması üzerine Kanadoğlu, "Ben, o açıklamayı benden isteyenlere yaptıktan sonra sizlere de yapacağım. Lütfen benden şimdilik bunu istemeyin. Ama şunu söyleyebilirim. Sadece Ergenekon değil. Yargının bağımsız olduğu, laik düşüncenin, ulus devletin ve hukuk devletinin olduğu bir ülkede yanlış yapan herkes, her kurum ve o kurumda çalışan herkes hesap verecektir" dedi.



Kanadoğlu, konferansta yaptığı konuşmada ise siyasallaşmış bir yargının, bir ülke için felaket olduğunun akıllardan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.



Siyasallaşmış bir yargının ne yapacağının bilinemeyeceğini ifade eden Kanadoğlu, "Zaten halk, gücünü siyasi bağımsızlığı için harcamıyorsa, ona gerekli uyarıları yapmıyorsa yani yargısına sahip çıkmıyorsa, başına gelecekleri iyi hesaplamalıdır" dedi.



En büyük sıkıntının Anayasa'daki Yargı Kanunu'nun değiştirilmesi olduğunu belirten Kanadoğlu, bunun öteki hükümetlerde olmadığını, bu hükümette de hiç olamayacağını savundu.



Konuşmasında, açılım konusuna da değinen Kanadoğlu, Türk halkının dışında kaldığı hiçbir proje ve planın başarılı olamayacağını öne sürdü.



Panelin sonunda Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kanadoğlu'na plaket verdi.