'Yanlış tipler varsa ayıklanmalı'

Başbakan Erdoğan, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” soruşturmasıyla ilgili "TSK olabilir, diğer kurumlar olabilir. Ne kadar yanlış tipler varsa, yanlış insanlar varsa bunları devlet olarak ayıklamamız lazım" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Menderes'i İncek Alacaatlı köyü Çakırbeyi villalarındaki evinde ziyaret etti.



Başbakan Erdoğan, burada TV Net televizyonunun canlı yayınına katıldı.



Erdoğan, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve TSK ile irtibat halinde olduklarını söyledi.



TSK'nin devletin güçlü unsurların biri olduğunu belirten Erdoğan, "TSK'ya karşı tahribin yapılması doğru değil" dedi.



Erdoğan, bu kurumlar arasında yanlışları olanların da lekeli olanların da asla barındırılmaması gerektiğini söyledi.