-YANLIŞ TEŞHİSE 6 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Bağcılar'da yaklaşık 1,5 yıl önce hayatını kaybeden Semiha Önel'e yanlış teşhis konularak 5 ay süreyle tedavi uygulanan polikliniğin müdürü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Semiha Önel'in 17 Ocak 2005 tarihinde sol memesindeki şişlik nedeniyle özel bir polikliniğe başvurduğu, burada hekim olmadığı iddia edilen ''Saniye'' adlı kişi tarafından muayene edildiği anlatıldı. Bu kişinin Önel'e böbreğinde kist ve sol göğsünde damar tıkanıklığı teşhisi koyduğu ve 5 ay süreyle değişik tedaviler uygulandığı belirtilen iddianamede, ilaç tedavisi sonrasında Önel'in şikayetlerinin geçmemesi üzerine 23 Mayıs 2006 tarihinde başka bir özel hastanede yapılan muayenesinde sol memede kanser bulunarak, kemoterapi tedavisine başlanıldığı ve 20 Ekim 2006 tarihinde de cerrahi müdahale yapıldığı anlatıldı. Semiha Önel'in polikliniğe başvurduğunda çektirilen mamografi ve meme ultrasonografisinde sol memede kansere delalet eden kuvvetli bulgular tespit edilmiş olmasına rağmen gereksiz yere 5 ay süre ile non spesifik tedavi uygulanarak tedavisinin geciktirildiği belirtilen iddianamede, bu nedenle Önel'in 30 Kasım 2009 tarihinde hayatını kaybettiği vurgulandı. Adnan Memedoski'nun yanlış teşhisin konulduğu özel polikliniğin mesul müdürü olduğu, maktule uygun olmayan şekilde tedavi uygulayan ve doktor olduğu dahi tespit edilemeyen ''Saniye'' adlı kişinin tespit edilememesi nedeniyle sorumlu olduğunun Adli Tıp Kurumu raporu ile anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Memedoski'nin ''taksirle adam öldürmek'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcılık ayrıca, hatalı tedavi uygulayarak maktulün ölümüne neden olan ''Saniye'' adlı kişinin kimliğinin tespit edilmemesi ve yakalanamaması nedeniyle dava zaman aşımına kadar aranması için şüpheli hakkındaki evrağın ayrılmasına karar verdi.