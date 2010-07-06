Yanlış teşhis bombacıyı serbest bıraktı

T24 - Yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Libyalı bombacı, kendisine yanlış teşhis koyan doktor sayesinde özgür kaldı. Kısa zamanda öleceğini söylediği bombacı hala hayatta olan doktor, tüm İngiltere'nin öfkesini topladı.



İskoçya’da bir hapishanede tutuklu geçirdiği yılların ardından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında serbest bırakılan “Lockerbie bombacısı” Abdelbaset Al Megrahi hakkında ortaya çıkan bir gerçek, İngiltere’de çok büyük bir öfke oluşmasına neden oldu.



Pan American Havayollarına ait 103 nolu seferi yapmakta olan Boeing 747 uçağı, 21 Aralık 1988 tarihinde, kalkışından yaklaşık 40 dakika sonra Megrahi’nin yerleştirdiği bombanın patlaması nedeniyle havada infilak etti. Faciada toplam 270 kişi öldü.



Geçtiğimiz yıl kanser uzmanı Dr. Karol Sikora, Megrahi’ye kanser teşhisi koymuş ve Libyalı bombacının serbest bırakıldığı günden itibaren en fazla üç ay yaşayabileceğini öne sürmüştü.



Kanser teşhisi konulan Megrahi, İskoçya’ada tutuklu bulunduğu hapisten çıkarılmış ve Libya’ya teslim edilmişti. Faciada yakınlarını kaybeden aileler Megrahi’nin Sikora’ya ateş püskürürken, serbest bırakılmasının tekrar değerlendirilmesini talep etti.





Yüzde 50 olasılık



Muhafazakar Parti milletvekili Ben Wallace, Megrahi’nin Libya’sa sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü, Sikora’nın toplu katliam yapmış birininin hapisten çıkmasına yardım ettiği için özür dilemek zorunda olduğunu belirtti.



Sunday Times gazetesine açıklama yapan 58 yaşındaki Sikora ise, “Megrahi’nin 10, hatta 20 yıl yaşama şansı bulunuyordu. Ama bu çok düşük bir olasılıktı. Üç ay ne olacağını anlamak açısından kritik bir zaman dilimi oluşturuyordu. Yaşayıp yaşamama olasılığı yüzde 50’ydi” dedi.



Sikora, yanlış teşhis koyması için baskı gördüğü iddialarını reddetti.



