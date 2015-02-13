Yanlış tedaviden ölen kadına adalet: Ev kadını olduğundan 'değeri' 148 bin TL!

Adana’da götürüldüğü hastanede ağrıkesici iğne yapılarak evine gönderildikten 5 gün sonra ölen 28 yaşındaki Gülseren Dağtekin’in eşi Zeki Dağtekin’in SağlıkBakanlığı aleyhine açtığı davada çıkan sonuç eşini isyan ettirdi.





67 yıl ömür biçtiler





Adana 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davada bilirkişi hazırladığı maddi tazminat raporunda Gülseren Dağtekin’in 28 yaşında hayatını kaybettiğini, yaşam tablosuna göre 39 yıl (2051 yılına kadar) daha yaşayabileceğini, kadınların aktif çalışma yaşının sonunun da 58 olarak kabul edildiğini vurguladı. Gülseren Dağtekin’in kadın olması nedeniyle yaşam boyu kendi ev hizmetlerini yaparak ailesine bu yoldan destek sağlayabileceği de kaydedildi.





‘Ev hizmetiyle destek’





Bilirkişi, olay tarihinde 30 yaşında olan eş Zeki Dağtekin’in yaşam tablosuna göre, muhtemel bakiye ömrünün 37,5 yıl, destek süresi sonunun da 2049 yıl; 3.5 yaşındaki oğlu Çınar’ın ise 25 yaşına kadar yüksek öğrenimini tamamlayacağı ve destek ihtiyacının 21,5 yıl olduğunu belirtti. Gülseren Dağtekin’in ev kadını olduğu ve ev hizmetlerini yaparak aile bütçesine katkı sağladığı kabul edildiğini belirten bilirkişi, ev hizmetlerinden dolayı desteğinden yoksun kalınması durumunda tazminat hesabının yasal asgari ücretler üzerinden yapılacağının benimsendiğini vurgulayarak hesaplamasını bu şekilde yaptı.





Yeniden evlenebilir diye indirim yapıldı





Tazminat hesabında ayrıca hak sahibi Zeki Dağtekin’in evlenme olasılığının yüzde 43 olduğu vurgulanarak buna göre hak edilecek tazminattan da indirim uyguladı. Bilirkişi tüm bu değerlendirmeler sonucu hak sahibi Zeki Dağtekin için 99.068.34 TL, Çınar Dağtekin için 49.010.99 TL olmak üzere toplam 148 bin 79 TL maddi tazminat belirledi.





Eşimin hayatı bu kadar ucuz mu?





Maddi tazminatın yanı sıra 100 bin liralık da manevi tazminat talep eden Zeki Dağtekin, eşinin ihmal zinciri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Zeki Dağtekin, “Eşime biçilen değer yaklaşık 150 bin lira. Bu benim oğlumun annesinin arkasından döktüğü gözyaşının bir damlası bile olamaz. Türkiye’de insan hayatı bu kadar ucuzmuş dedirtecek bir rakam bu. Bir annenin bedeli 150 bin lira olmamalı” dedi.





Doktora 2.5 yıl hapis





Genç kadına iğne yapıp gönderen doktor E.D., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu da günlük 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.