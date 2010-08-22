Yanlış slogan basanların tayini çıktı

T24- Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un göreve gelmesinden sonra hazırlattığı “Güçlü ordu güçlü Türkiye” sloganını, “Güçlü Türkiye güçlü ordu” olarak afişe basan 4 personelin jet hızıyla tayini çıktı. Söz konusu afiş TSK web sitesinde kısa süre kaldıktan sonra süratle kaldırılmış, ancak olaya Başbuğ sert tepki göstermişti.



TSK Foto Film Merkezi Komutanı Muhabere Albay Tayfun Çayağzı’nın da arasında bulunduğu 4 personel tayin dönemleri gelmemesine karşın buradaki görevlerinden alınarak başka yerlere atandılar. Bu 4 kişi hakkında idari tahkikat yapıldığı da öğrenildi.



‘Veremeyeceğim hesap yok’



Afişle ilgili olarak basında “Genelkurmay geri adım attı” şeklinde yorumlar yer almıştı. Başbuğ, bunun üzerine şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Genelkurmay Başkanlığı dönemim için konuşuyorum. İlk görevi aldığım gün 27 Ağustos.



O günden bugüne kadar ne söylediysem, ne yaptıysam arkasındayım, kelimesi, virgülüyle. Veremeyeceğim hiçbir hesap da yok. Kimse beni başkalarıyla karıştırmasın. Dün bunu söylüyor, bugün bunu söylüyor... kesinlikle, dün ne söylediysem bugün aynen arkasındayım. Bazen üzülüyorum, efendim biz bu sloganı geçen sene kullandık. 30 Ağustos ‘Güçlü ordu güçlü Türkiye’. Bunu benim değiştirebileceğimi düşünenler, düşünebilenler, hayal edebilenler ne beni tanıyor, ne Silahlı Kuvvetler’i tanıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Onu da söylemiş olayım. Ha ben tekrar şunu diyorum, ben bu görevde ne söylediysem, ne yaptıysam hepsinin arkasındayım.”



